気象庁の4月9日午前の発表によりますと、現在、西太平洋の海上に発生している熱帯低気圧が、今後24時間以内に台風に発達する見込みです。今後はマリアナ諸島方面へ西進しながら急発達し、12日には「強い」勢力に達すると予想されています。 【写真を見る】“台風のたまご”熱帯低気圧のこの先の進路は？ 現在の状況 9日午前9時現在、熱帯低気圧は西北西へ時速20キロで進んでいます。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の