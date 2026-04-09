去年12月、富山県高岡市で事故を起こしたにも関わらず、車に同乗していた女性の救護をせずに逃走し死亡させたとして33歳の男が逮捕されました。【映像】現場周辺の様子坂田百二郎容疑者（33）は去年12月、高岡市の道路で軽自動車を制御できないくらいのスピードで運転して信号機の柱に衝突させ、一緒に乗っていた知人の高橋幸菜さん（33）を救護せずに死亡させた疑いがもたれています。警察によりますと、坂田容疑者は事故直