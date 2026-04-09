元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が8日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。かつて5年半にわたりレギュラーを務め、2021年9月に卒業した同番組に復帰した。番組冒頭、お笑いタレントのケンドーコバヤシが「新メンバーとして“返り咲き”ということで、柏木由紀さんです！」と紹介。柏木は「待ってたでしょ？リスナーの皆さんも。うれしいな。凄い楽しみにしてました」