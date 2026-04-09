きのう、2800円あまりの大幅な値上がりとなった日経平均株価は、きょうは下落に転じています。【映像】日経平均株価の値動き日経平均株価は値下がりして取引を開始した後、前日の終値を挟んで売り買いが交錯する展開となりました。その後は、一時、400円まで下げ幅を拡大しています。市場関係者は、アメリカとイランが停戦で合意したものの、イランがホルムズ海峡を再び封鎖したという報道もあり、投資家の間で様子見の姿勢