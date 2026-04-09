【ローマ＝倉茂由美子】ギリシャ政府は８日、１５歳未満のＳＮＳの利用を禁止する方針を発表した。スマートフォンへの依存で、子どもたちの睡眠や精神面に悪影響が出ているとして、来年１月からの実施に向け、法整備などを進める。規制の対象となるのは、フェイスブックやインスタグラム、ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）など。ＳＮＳの運営企業に利用者の年齢確認を義務づけた上で、１５歳未満がアクセスできないようにする措