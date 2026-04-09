巨人の泉口友汰選手が阪神との開幕3連戦であるワンシーンについて“後悔”を口にしました。4月6日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』では、阪神との開幕カードのプレーを自ら解説。開幕戦では初回からキャベッジ選手の先頭打者ホームランがさく裂。すると続く松本剛選手が11球を粘ってフォアボールを選びます。その後泉口選手はライト前へヒットを放ち、エンドランを成功。松本選手の四球をネクストバッターズサークルで見