造幣局で始まった「桜の通り抜け」で、桜を楽しむ人たち＝9日午前、大阪市北区大阪の春の風物詩「桜の通り抜け」が9日、大阪市北区の造幣局で始まった。南門から北門までの並木道約560メートルを歩きながら、140品種331本の桜を楽しめる。15日まで。造幣局によると、かつて金沢市の兼六園に原木があった珍しい品種「福桜」が今年新たに加わった。晴れ空の下、観覧客は並木道の両脇に咲いた桜のアーチをくぐった。桜の通り