アメリカのヘグセス国防長官はイランに対する勝利を宣言し、アメリカ軍は10％未満の戦力しか使っていないと主張しました。【映像】米軍による攻撃の様子アメリカ ヘグセス国防長官「『壮絶な怒り』作戦は歴史的かつ圧倒的な勝利だった。まさに大文字の『V』で表すべき軍事的勝利だ」ヘグセス国防長官は8日の記者会見で、アメリカ軍はイランの発電所などのインフラを攻撃する態勢にあったが、イランが停戦を懇願してきたので、