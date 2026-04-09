世界的人気グループ「BTS」のワールドツアーがきょう9日から始まります。BTSはメンバーの兵役のため2022年にグループ活動を一時休止しましたが3月21日、約3年半ぶりにメンバー全員が揃って、ソウル中心部で復帰公演を行いました。BTS史上最大規模となるワールドツアーは9日夜ソウル近郊の高陽市から始まり、4月17日と18日には東京ドームで開催されるほか、2027年にかけてアジア、北米、中南米など世界34都市で合わせて85公演が行わ