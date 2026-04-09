ドジャースの大谷翔平投手（３１）は８日（日本時間９日）に敵地トロントでのブルージェイズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場し、６回を４安打１失点（自責点０）で勝利投手の権利を持って降板するも２勝目は逃した。打者２４人に９６球で、最速１００・１マイル（約１６１・１キロ）をマーク。２試合終えて、防御率０・００だ。チームは３―４で逆転負けして連勝は５で止まった。試合後の大谷は「デキは良くなかったですけ