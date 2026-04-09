米カリフォルニア州オンタリオの警察は８日、紙製品倉庫を焼き尽くした７日の大規模火災について、放火容疑者が火をつけた様子を映しているとみられるＳＮＳ上の動画を調べていると発表した。米メディア・ＫＴＬＡが８日、報じた。７日早朝、倉庫で火災が発生。１１万平方メートル（東京ドーム２・４個分）の倉庫には、トイレットペーパー、ペーパータオルなどの紙製品が保管されていたため、火災は急速に拡大。鎮火には約１７