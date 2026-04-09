ジャン＝リュック・ゴダールの『勝手にしやがれ』製作の舞台裏を描いたリチャード・リンクレイター監督の最新作『ヌーヴェルヴァーグ』（2026年7月10日公開配給：AMG エンタテインメント）のティザー予告と2バージョンのポスタービジュアル、場面写真9点が公開となった。ジャン=リュック・ゴダールの『勝手にしやがれ』製作の舞台裏を描いたリチャード・リンクレイター監督の最新作『ヌーヴェルヴァーグ』『ヌーヴェルヴァーグ』