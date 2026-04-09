【ファミリーコンピュータ Nintendo Classics：追加タイトル3本】 4月9日 配信開始 任天堂は4月9日、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online」の加入者向けコンテンツ「ファミリーコンピュータ Nintendo Classics」において、新たに3タイトルの配信を開始した。 今回ラインナップされたのはバンダイナムコエンターテインメントの3タイトル