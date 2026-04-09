Image: Royibeila Official Store 合体はロマン、間違いない。OneXPlayerやAYANEOのようなハンドヘルド系マシンがお好きなら、GameMTもきっと気に入るでしょう。新しく発表された携帯ゲーム機「GameMT E5 ModX」は、ディスプレイとコントローラー部分が分離できるモジュール式。このコントローラーには意外な使い道があるそうな。https://t.co/VPRxzp9LPk will be launching this product so