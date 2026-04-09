薄手の羽織りが活躍する季節。選びたいのは、着回しやすさと今っぽさを兼ね備えた1枚です。そこで今回編集部が目をつけたのが、【GU（ジーユー）】スタッフが思わず全色買いしたという「大人気カーデ」。ほんのり透ける軽やかな素材感に加え、リブの縦ラインがすっきりとした印象に導いてくれそう。40・50代のスタイリングにも取り入れやすく、デイリーに活躍する予感大です！ ほんのり透け感 × すっき