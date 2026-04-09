日米通算250本塁打をお祝い米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は、4日（日本時間5日）のブルージェイズ戦で日米通算250本塁打を達成した。チーム内で祝福を受ける姿を、チーム公式Xが8日（同9日）に公開。粋なサプライズがファンの話題を呼んでいる。ロッカー内で、ウィル・ベナブル監督が選手たちに語りかける。村上の日本での三冠王などの経歴を紹介。最後に日米通算250本塁打達成に触れると、村上を呼び寄せて握