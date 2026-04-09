猫のフィラリア症が危険な理由5つ 猫のフィラリア症は、感染する頻度だけを見ると犬より少ないとされています。ただ、その分軽く済むとは限らず、少ない寄生でも強い症状が出ることがあるため注意が必要です。 ここでは、猫のフィラリア症がとくに危険とされる理由を5つ見ていきましょう。 1.少数の虫でも強い炎症が起きやすい 猫は犬のように多数のフィラリアが寄生しにくい一方で、少ない数でも肺の血管や