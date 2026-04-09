地元愛が深いのは素晴らしいこと！ ……とは限らないのかもしれません。筆者の知人Aさんは"地元ラブ"な夫の意向で、結婚と同時に夫の地元で暮らし始めました。夫の馴染みある所で幸せな新婚生活……と思っていたAさんでしたが、その地元愛に振り回されることになるのです。夫の地元だからといって、必ず妻も楽しまなければいけないのでしょうか。 夫の地元へ引っ越し Aさんの夫は地元が大好き。地元愛を抱えながら育った夫で