自己正当化のためなら平気で詭弁を弄する人間が、日本のトップに居座っているのだから頭が痛い。【もっと読む】診療危機だけじゃない！ ナフサ不足で“お薬難民”が出る恐れ…それでも高市首相「まだ大丈夫」と強弁ノー天気今年度予算が7日に成立し、今年8月から高額療養費の自己負担上限が引き上げられることになった。上限額は年収650万〜770万円の場合、現行の月8万100円から最終的に11万400円へと跳ね上がる。7日の参院