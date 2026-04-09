“ペンライトデモ”で知られる「平和憲法を守るための緊急アクション」が8日、国会正門前で開かれた。参加者はペンライトやプラカードなどを手に、「戦争反対！」「9条守れ！」と叫んだ。【もっと読む】高市首相が自衛隊派遣めぐり安倍側近と壮絶バトル→「クビ切り宣言」の恐るべき暴走ぶり “粛清連発”も画策か集まった参加者は約3万人。先月25日に行われた前回の2.4万人（いずれも主催者発表）を上回った。今回も多くの若