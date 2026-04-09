公開中の映画「ストリート・キングダム自分の音を鳴らせ。」は1978年から80年代にかけて日本のインディーズ音楽シーンで躍動した実在ミュージシャンをモデルにした群像劇として注目されている。その中で歌舞伎俳優・中村獅童(53)が演じた役のモデルとなった江戸アケミ(1990年死去、享年36、本名・江戸正孝)を撮り続けたカメラマン・松原研二の写真展が10日から都内で開催される。盟友だった“伝説の男