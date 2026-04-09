芸能活動再開を発表した広末涼子（45）は「早すぎる」との批判を受けながらも、複数の仕事のオファーが届いているらしい。フライデーは広末に無防備な一面があり、渋谷区のラーメン店で大ジョッキを一気飲みしていたエピソードを振り返り、そんな破天荒さも、スキャンダルやトラブルを起こしても復活してくる理由のひとつと報じた。広末涼子「早すぎる」復活劇の裏に“あの男性”の影…ダブル不倫騒動も関係継続でゴールイン説も