ヤングなでしこ福島望愛が同点ゴール、オーストラリアに5-2で勝利したタイで開催中のU-20女子アジアカップで、ヤングなでしこの愛称を持つU-20女子日本代表がグループリーグ最終戦でオーストラリアに勝利した。この世代の中心的な選手であるMF眞城美春（日テレ東京ヴェルディベレーザ）が大会直前に負傷離脱したチームは開幕2連勝し、オーストラリアとの全勝対決に臨んだ。しかし、前半39分に先制点を奪われてしまった。それ