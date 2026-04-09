元横綱・若乃花の花田虎上（まさる）氏の妻・花田倉実（くみ）さんが、次女の入学式を報告し、親子ショットを披露した。９日までに自身のインスタグラムを更新し、「今日はＭｏｋａの入学式眩しいくらいの快晴！満開の時期は少し過ぎてしまって、若葉の緑が顔を出し始めていました」と青空の下で撮影した記念写真を投稿。「１年ぶりの制服姿ぐんとお姉さんになったように感じて朝から胸がいっぱいでした」と制服に身をつ