元宮崎県知事の東国原英夫氏（６８）が９日、宮崎市内のホテルで記者会見し、来年１月の任期満了に伴う県知事選に出馬すると表明した。「次期宮崎選挙に出馬をさせていただく。理由は宮崎の衰微、衰退がある。宮崎の風景を変えます。産業構造、心の風景を変えます。宮崎のセールスマンは健在だ」と活性化に意欲を示した。知事時代、選挙戦で発した「どげんかせんといかん」が新語・流行語大賞となった。２０２２年の選挙では「