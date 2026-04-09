「2026年サンリオキャラクター大賞」きょうから投票スタート！昨年TOP5キャラクターからの意気込みコメントが到着【写真】今年から新設！「ハッピリーナフレンズ部門」エントリー10キャラクターサンリオは、サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」を、きょう9日より開始する。また、企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ40組がエントリーする「2