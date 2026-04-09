日本の大衆文化流入が規制されていた2001年の韓国を舞台に、J-POPや日本の漫画が好きな高校生たちの青春を描く韓国映画『君と僕の5分』が、6月5日より都内の新宿武蔵野館、角川シネマ有楽町、YEBISU GARDEN CINEMAほか全国で順次公開される。このたび、globeの名曲「DEPARTURES」を使用した本予告映像と場面写真が解禁された。【動画】韓国映画『君と僕の5分』本予告映像物語の主人公は、日本の音楽やアニメを愛する内気な転校