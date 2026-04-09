JR東海と吉本興業のコラボイベントが9日、開催され、今春から拠点を東京へ移すツートライブ、カベポスター、たくろうのお笑いコンビ3組が登場した。JR東海は上京する若者へのエールを込めた特別列車「ファイト！エクスプレス〜上京芸人と笑って出発〜」を運行。社内では同じく今春から“東京進出”する昨年の「M―1」王者・たくろう、「THESECOND」優勝のツートライブ、M―1で2度決勝進出したカベポスターが午前9時51分発の