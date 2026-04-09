藤井 風が出演する音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival』の第1週タイムテーブルが公開され、出演ステージおよび時間が明らかになった。あわせて、ステージをともにするバンドメンバーも藤井のスタッフのXアカウントにて明かされた。【写真】藤井 風のほか、Creepy Nuts、YOUSUKE YUKIMATSUが登場『Coachella』第1週タイムテーブル同フェスは、10日から12日、17日から19日（現地時間）にアメリカ・カ