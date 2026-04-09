東京進出するお笑いコンビ・カベポスター（浜田順平、永見大吾）が9日、新大阪駅で行われた東海旅客鉄道（JR東海）と吉本興業による上京応援企画「ファイト！エクスプレス〜上京芸人と笑って出発〜」に出席。上京後の家賃を明かした。【写真】ワクワクしてる？荷物を担ぎ新幹線に乗り込む浜田順平新大阪駅のホームにツートライブ（たかのり、周平魂）、たくろう（赤木裕、きむらバンド）、と共に上がってきたカベポスター。MC