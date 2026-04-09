子宮体がんによる子宮摘出手術を経て、抗がん剤治療の完了と撮影現場への復帰を公表していた俳優の西丸優子さんが、自身のインスタグラムを更新。4月9日の『子宮の日』に検査を呼びかけました。【写真を見る】【 がんサバイバー 】西丸優子さん 4月9日は『子宮の日』「皆さん検診行ってますかー？」西丸さんは「4月9日で子宮の日です！皆さん検診行ってますかー？」と投稿。続けて「もし、行ったことないor何年も行ってないって方