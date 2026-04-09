元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が9日までに自身のSNSを更新。「どうするべきだったのか」と“もやる”出来事があったことを明かした。「小さなスーパーで、お会計前の商品をしれっとエコバッグに入れてる女性を見かけてしまい。気になって後ろを通る時しっかりめに“すみません”って言ってみたら普通に会釈されて…」と振り返った。そして、「すぐレジで自分の買い物を済ませてグルッと店内を見渡してみたんだ