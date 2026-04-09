気象台は、午前10時51分に、暴風警報を下対馬、上対馬、壱岐市に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】長崎県・下対馬、上対馬、壱岐市に発表 9日10:51時点壱岐・対馬の海上では、9日昼過ぎから9日夜遅くまで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■下対馬□暴風警報【発表】9日昼過ぎから9日夜遅くにかけて警戒風向南・海上最大風速20m/s■上対馬□暴風警報【発表】9日昼過ぎから9日夜遅く