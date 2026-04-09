仕事の日は晴れなくていいんだわ（ため息）。 毎年エマと桜の季節にピクニックをするのが大好きで、桜のシーズンが近づくとどの公園に行こうか、何を持って行って食べようか、どこでコーヒーを買おうか、はたまた家で淹れていこうか、そんなことばかり考えています。花粉症も症状が軽くなってくる時なので（もはやそんなことは関係ないんだけど）ピクニックへの意欲が高まってきます。 でも花見は遅いよ