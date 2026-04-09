スウェーデン代表はポーランド代表とのプレイオフを制し、今夏のW杯本大会出場を決めた。グループFで日本代表とも対戦することになっている。指揮官はグレアム・ポッターだ。スウェーデンは昨年10月に就任したが、そのときすでにスウェーデンは予選グループ最下位となっており、2試合を残していたが状況は絶望的だった。しかしネーションズリーグでの戦績によりプレイオフ出場権を獲得。ウクライナを3-1、ポーランドを3-2で破り、