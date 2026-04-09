チャンピオンシップ（英実質2部）のレスター・シティだが、財務規則違反による勝ち点6剥奪処分に対する控訴が棄却されたと英『Daily Mail』などが伝えている。この処分は2月に独立委員会によって下されていた。昨年5月、23-24シーズンの違反についてリーグから告発されていた。レスターは現在24クラブ中22位であり、降格圏内に沈んでいる。クラブは控訴棄却を受けて、次のように声明を出した。「この件は解決しました。シーズン残