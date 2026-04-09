8日(現地時間)、リヴァプールはUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝1stレグでパリ・サンジェルマン(PSG)と対戦し、0-2で敗れた。通常とは異なる5バックシステムを採用してPSGの攻撃陣に対応しようとしたリヴァプールだったが、11分にデジレ・ドゥエに先制点を決められ、序盤でゲームプランに狂いが生じてしまう。その後も流動的にポジションを変えてくるPSG攻撃陣を止められず、数多くの決定機を作られると、65分にはフビチャ・