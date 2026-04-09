4月7日から香港競馬シーズン最終日の7月15日まで期間限定の騎手免許を取得したジョアン・モレイラ（42＝ブラジル）が騎乗初日の8日、ナイター開催のハッピーバレーでいきなり4勝の固め打ちを決めた。キャスパー・ファウンズ師（58）の厩舎所属として免許が交付され、この日は9鞍フル騎乗で全てファウンズ師の管理馬。1R（芝1200メートル）を3番人気ディシジョンリンク（セン4、父ヘルベント）とのコンビで差し切り、4R（芝1650