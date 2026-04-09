TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、9日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）に出演。あすと来週月曜の同番組が放送休みとなることを伝えた。【写真】飲んだ後のおとぼけ？午前6時から“飲酒”した安住紳一郎アナの様子番組で「おはようございます。今朝のお目覚め、いかがでしょうか」とあいさつ。「ゴルフのマスターズの中継がありますので、ご覧いただいている『THE TIME，』あす金曜日、それから来週