米国防総省とAI企業アンソロピックのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米新興企業アンソロピックが人工知能（AI）の政府調達からの排除差し止めを求めた訴訟で、米首都ワシントンの連邦高裁は8日、先に判決を出した別の訴訟でのカリフォルニア州地裁とは異なり、差し止めを認めない判断を下した。ワシントンの高裁は排除差し止めは「軍事作戦への重大な司法介入に当たる」としトランプ政権側の主張を認めた。今回の