アメリカの人気ドラマ「フレンズ」で主要人物を演じた俳優のマシュー・ペリーさんの死亡に関与した罪に問われた麻薬密売人の女に対し、ロサンゼルスの連邦地裁は8日、禁錮15年の判決を言い渡しました。アメリカの人気ドラマ「フレンズ」でチャンドラー役を演じた俳優のマシュー・ペリーさんは2023年10月、ロサンゼルスの自宅の浴槽で死亡しました。死因は麻酔薬ケタミンの過剰摂取による急性作用で、連邦検察はケタミンを販売し、