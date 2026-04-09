ドジャース夫人会の公式インスタグラムが8日（日本時間9日）に更新され、NBAレイカーズ戦を夫人らが観戦した様子を報告した。夫人会の公式インスタグラムは「今夜だけはドジャーブルーを脱いだ！レイカーズの応援、最高に楽しかった」と記した。集合写真にはグラスノーの夫人、メーガンさんやスコットの夫人、マディーさん、ラッシングの婚約者、ケイトリンさん、マンシーの妻、ケリー夫人らの姿があった。ドジャースのオ