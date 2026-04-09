膵臓がんとの闘病中も台本を手放さなかった「国民の母」こと女優のキム・ヨンエさんがこの世を去って9年が経った。キム・ヨンエさんは2017年4月9日、膵臓がんによる合併症のため亡くなった。65歳だった。【画像】整形失敗で“うつ病”に…急逝した韓国女優1970年にMBC公開採用3期タレントとしてデビューしたキム・ヨンエさんは、洗練されたビジュアルと高い演技力でファンから大きな愛を受けた。1986年から1993年の間は、インスタ