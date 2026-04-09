ボーイズグループASTROのメンバー兼俳優チャウヌが、関連する税金を全額納付し、謝罪をしたものの、世間の反応は冷ややかなようだ。去る4月8日、チャウヌは公式コメントを通じて、「国税庁の手続きと結果を尊重し、これ以上混乱が続かぬよう、関連する税金をすべて納付した」と発表した。【写真】“脱税の拠点”とされたチャウヌ家族のウナギ屋続けて、「十分に注意できていなかった点があったとすれば、その責任もまたすべて私に