ENHYPENを脱退したHEESEUNG（ヒスン）が、ソロアーティスト「EVAN」（エヴァン）として新たなスタートを切る。4月8日、EVANは公式SNSチャンネルを開設し、初のプロフィール写真を公開した。【写真】ヒスン、「EVAN」として新ビジュアル公開写真の中のEVANは、無造作なヘアスタイルとナチュラルメイクで、飾らないありのままの魅力を発揮。華やかな装飾を削ぎ落とし、基本に忠実でありながらも、深みのあるオーラを漂わせている。所