【モデルプレス＝2026/04/09】声優の梶裕貴が、新会社「株式会社FRACTAL（フラクタル）」を4月9日付けで創業したことを発表。梶が声優活動20周年を記念して立ち上げた音声AIプロジェクト【そよぎフラクタル】を軸とした音声AI事業、および声優マネジメント事業を展開し、表現の新たな可能性を切り拓いていく。【写真】40歳人気声優「足取りがウキウキしてる」長女との手繋ぎショット◆梶裕貴、新会社設立同会社の代表取締役社長CEO