「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のX（旧Twitter）を更新。「今日のごみトリビア」として、プラスチック資源の回収ルールの変更について紹介しました。【写真を見る】【ごみ清掃芸人】プラスチック資源は「これまでは容器包装だけだったので、袋や容器のみの回収でしたが、これからはスプーンも資源として回収を始めた所もあります！」【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「