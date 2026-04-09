国際生物学オリンピック日本委員会は、『第37回国際生物学オリンピック』に日本代表として参加する高校生、在籍校を公表した。【画像】国際生物学オリンピック日本委員会ロゴ『第37回国際生物学オリンピック』は、7月12日から19日までの8日間、リトアニア共和国ビリニュス市で開催される。日本代表4人、次点者2人を決定した。全国1516名の受験者から三次にわたる試験を経て選ばれた。今後、大学教員や専門家も交えた国際生