犯罪被害者の支援のため、警察庁は９日、被害者の心理的な負担軽減に向けた「被害者手帳」のモデル案を公表した。これを基に、都道府県警が地域の支援機関の連絡先を盛り込むなどして完成させ、今年度中に配布を始める予定。被害者団体からの要望を受け、政府が３月に閣議決定した「第５次犯罪被害者等基本計画」に、警察による被害者手帳の作成・交付が盛り込まれた。同庁は、殺人や性犯罪、重大交通事故などの被害者や遺族ら