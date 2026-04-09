元テレビ朝日社員の玉川徹氏が9日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。ドジャース大谷翔平投手の記録について語った。大谷は日本時間9日のブルージェイズ戦に投手と打者の“二刀流”で出場。打者として連続試合出塁を「43」に伸ばし、09年のイチロー（マリナーズ）に並ぶ日本人タイ記録を達成した。玉川氏は「我々は記録をすごく期待してるけど、ご本人はどうなんですかね。記録というものを意識して